MTH Network (MTHN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.057236 $ 0.057236 $ 0.057236 24-satna najniža cijena $ 0.060819 $ 0.060819 $ 0.060819 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.057236$ 0.057236 $ 0.057236 24-satna najviša cijena $ 0.060819$ 0.060819 $ 0.060819 Najviša cijena ikada $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 Najniža cijena $ 0.02987058$ 0.02987058 $ 0.02987058 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) +6.01% Promjena cijene (7D) +13.26% Promjena cijene (7D) +13.26%

MTH Network (MTHN) cijena u stvarnom vremenu je $0.0607. Tijekom protekla 24 sata, MTHNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.057236 i najviše cijene $ 0.060819, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTHN je $ 1.092, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02987058.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTHN se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, +6.01% u posljednjih 24 sata i +13.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MTH Network (MTHN)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 60.70M$ 60.70M $ 60.70M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MTH Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTHN je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.70M.