MTG Token (MTG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00023059 24-satna najviša cijena $ 0.00029001 Najviša cijena ikada $ 0.00467638 Najniža cijena $ 0.00009816 Promjena cijene (1H) -3.31% Promjena cijene (1D) -4.20% Promjena cijene (7D) +12.21%

MTG Token (MTG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00024171. Tijekom protekla 24 sata, MTGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00023059 i najviše cijene $ 0.00029001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTG je $ 0.00467638, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00009816.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTG se promijenio za -3.31% u posljednjih sat vremena, -4.20% u posljednjih 24 sata i +12.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MTG Token (MTG)

Tržišna kapitalizacija $ 241.71K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 241.71K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MTG Token je $ 241.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 241.71K.