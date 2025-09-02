Više o MTG

MTG Token Cijena (MTG)

Neuvršten

1 MTG u USD cijena uživo:

$0.0002386
$0.0002386
-5.40%1D
Grafikon aktualnih cijena MTG Token (MTG)
MTG Token (MTG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-3.31%

-4.20%

+12.21%

+12.21%

MTG Token (MTG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00024171. Tijekom protekla 24 sata, MTGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00023059 i najviše cijene $ 0.00029001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTG je $ 0.00467638, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00009816.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTG se promijenio za -3.31% u posljednjih sat vremena, -4.20% u posljednjih 24 sata i +12.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MTG Token (MTG)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija MTG Token je $ 241.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 241.71K.

MTG Token (MTG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MTG Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MTG Token u USD iznosila je $ +0.0001807502.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MTG Token u USD iznosila je $ +0.0000377615.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MTG Token u USD iznosila je $ +0.00004112525422858788.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.20%
30 dana$ +0.0001807502+74.78%
60 dana$ +0.0000377615+15.62%
90 dana$ +0.00004112525422858788+20.50%

Što je MTG Token (MTG)

MTG is the first project that connects the latest Move to Earn trend with meme token & burning tokenomics.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs MTG Token (MTG)

Službena web-stranica

MTG Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MTG Token (MTG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MTG Token (MTG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MTG Token.

Provjerite MTG Token predviđanje cijene sada!

MTG u lokalnim valutama

MTG Token (MTG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MTG Token (MTG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MTG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MTG Token (MTG)

Koliko MTG Token (MTG) vrijedi danas?
Cijena MTG uživo u USD je 0.00024171 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MTG u USD?
Trenutačna cijena MTG u USD je $ 0.00024171. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MTG Token?
Tržišna kapitalizacija za MTG je $ 241.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MTG?
Količina u optjecaju za MTG je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MTG?
MTG je postigao ATH cijenu od 0.00467638 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MTG?
MTG je vidio ATL cijenu od 0.00009816 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MTG?
24-satni obujam trgovanja za MTG je -- USD.
Hoće li MTG još narasti ove godine?
MTG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MTG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
MTG Token (MTG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
