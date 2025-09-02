Mt Pelerin Shares (MPS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.06 $ 4.06 $ 4.06 24-satna najniža cijena $ 4.31 $ 4.31 $ 4.31 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4.06$ 4.06 $ 4.06 24-satna najviša cijena $ 4.31$ 4.31 $ 4.31 Najviša cijena ikada $ 28.26$ 28.26 $ 28.26 Najniža cijena $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) +6.13% Promjena cijene (7D) +5.71% Promjena cijene (7D) +5.71%

Mt Pelerin Shares (MPS) cijena u stvarnom vremenu je $4.31. Tijekom protekla 24 sata, MPStrgovalo je između najniže cijene $ 4.06 i najviše cijene $ 4.31, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MPS je $ 28.26, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.1.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MPS se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +6.13% u posljednjih 24 sata i +5.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mt Pelerin Shares (MPS)

Tržišna kapitalizacija $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M Količina u optjecaju 500.00K 500.00K 500.00K Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mt Pelerin Shares je $ 2.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MPS je 500.00K, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.08M.