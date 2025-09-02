Više o MPS

Mt Pelerin Shares Logotip

Mt Pelerin Shares Cijena (MPS)

Neuvršten

1 MPS u USD cijena uživo:

$4.31
$4.31$4.31
+6.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Mt Pelerin Shares (MPS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:41:50 (UTC+8)

Mt Pelerin Shares (MPS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.03%

+6.13%

+5.71%

+5.71%

Mt Pelerin Shares (MPS) cijena u stvarnom vremenu je $4.31. Tijekom protekla 24 sata, MPStrgovalo je između najniže cijene $ 4.06 i najviše cijene $ 4.31, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MPS je $ 28.26, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.1.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MPS se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +6.13% u posljednjih 24 sata i +5.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mt Pelerin Shares (MPS)

--
Trenutačna tržišna kapitalizacija Mt Pelerin Shares je $ 2.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MPS je 500.00K, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.08M.

Mt Pelerin Shares (MPS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mt Pelerin Shares u USD iznosila je $ +0.248781.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mt Pelerin Shares u USD iznosila je $ +0.7721115020.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mt Pelerin Shares u USD iznosila je $ +0.8405275800.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mt Pelerin Shares u USD iznosila je $ +0.522064573115249.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.248781+6.13%
30 dana$ +0.7721115020+17.91%
60 dana$ +0.8405275800+19.50%
90 dana$ +0.522064573115249+13.78%

Što je Mt Pelerin Shares (MPS)

MPS tokens are the tokenized shares of Mt Pelerin Group SA, a Swiss fintech company specialized in asset tokenization. One MPS token provides direct ownership of one share of the company with voting and dividend rights.

Resurs Mt Pelerin Shares (MPS)

Službena web-stranica

Mt Pelerin Shares Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mt Pelerin Shares (MPS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mt Pelerin Shares (MPS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mt Pelerin Shares.

Provjerite Mt Pelerin Shares predviđanje cijene sada!

MPS u lokalnim valutama

Mt Pelerin Shares (MPS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mt Pelerin Shares (MPS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MPS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mt Pelerin Shares (MPS)

Koliko Mt Pelerin Shares (MPS) vrijedi danas?
Cijena MPS uživo u USD je 4.31 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MPS u USD?
Trenutačna cijena MPS u USD je $ 4.31. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mt Pelerin Shares?
Tržišna kapitalizacija za MPS je $ 2.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MPS?
Količina u optjecaju za MPS je 500.00K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MPS?
MPS je postigao ATH cijenu od 28.26 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MPS?
MPS je vidio ATL cijenu od 1.1 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MPS?
24-satni obujam trgovanja za MPS je -- USD.
Hoće li MPS još narasti ove godine?
MPS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MPS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:41:50 (UTC+8)

