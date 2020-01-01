MSTR2100 (MSTR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MSTR2100 (MSTR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MSTR2100 (MSTR) Informacije $MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets. Službena web stranica: https://mstr2100.com/ Kupi MSTR odmah!

MSTR2100 (MSTR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MSTR2100 (MSTR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Ukupna količina: $ 20.65M $ 20.65M $ 20.65M Količina u optjecaju: $ 20.65M $ 20.65M $ 20.65M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Povijesni maksimum: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 Povijesni minimum: $ 0.100948 $ 0.100948 $ 0.100948 Trenutna cijena: $ 0.137415 $ 0.137415 $ 0.137415 Saznajte više o cijeni MSTR2100 (MSTR)

MSTR2100 (MSTR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MSTR2100 (MSTR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MSTR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MSTR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MSTR tokena, istražite MSTR cijenu tokena uživo!

MSTR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MSTR? Naša MSTR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MSTR predviđanje cijene tokena odmah!

