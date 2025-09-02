MSTR2100 (MSTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.133105 $ 0.133105 $ 0.133105 24-satna najniža cijena $ 0.148145 $ 0.148145 $ 0.148145 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.133105$ 0.133105 $ 0.133105 24-satna najviša cijena $ 0.148145$ 0.148145 $ 0.148145 Najviša cijena ikada $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 Najniža cijena $ 0.100948$ 0.100948 $ 0.100948 Promjena cijene (1H) +3.90% Promjena cijene (1D) +3.97% Promjena cijene (7D) -19.15% Promjena cijene (7D) -19.15%

MSTR2100 (MSTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.143456. Tijekom protekla 24 sata, MSTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.133105 i najviše cijene $ 0.148145, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MSTR je $ 3.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.100948.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MSTR se promijenio za +3.90% u posljednjih sat vremena, +3.97% u posljednjih 24 sata i -19.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MSTR2100 (MSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Količina u optjecaju 20.65M 20.65M 20.65M Ukupna količina 20,645,815.354111586 20,645,815.354111586 20,645,815.354111586

Trenutačna tržišna kapitalizacija MSTR2100 je $ 2.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MSTR je 20.65M, s ukupnom količinom od 20645815.354111586. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.96M.