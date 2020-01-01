mStable USD (MUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u mStable USD (MUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

mStable USD (MUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za mStable USD (MUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M Ukupna količina: $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Količina u optjecaju: $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M Povijesni maksimum: $ 2.71 $ 2.71 $ 2.71 Povijesni minimum: $ 0.472562 $ 0.472562 $ 0.472562 Trenutna cijena: $ 0.999709 $ 0.999709 $ 0.999709 Saznajte više o cijeni mStable USD (MUSD)

mStable USD (MUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike mStable USD (MUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MUSD tokena, istražite MUSD cijenu tokena uživo!

