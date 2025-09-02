mStable USD (MUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.99375 24-satna najviša cijena $ 1.004 Najviša cijena ikada $ 2.71 Najniža cijena $ 0.472562 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.07% Promjena cijene (7D) +0.46%

mStable USD (MUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999957. Tijekom protekla 24 sata, MUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.99375 i najviše cijene $ 1.004, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUSD je $ 2.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.472562.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUSD se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +0.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu mStable USD (MUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 2.88M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.88M Količina u optjecaju 2.88M Ukupna količina 2,875,948.71330722

Trenutačna tržišna kapitalizacija mStable USD je $ 2.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MUSD je 2.88M, s ukupnom količinom od 2875948.71330722. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.88M.