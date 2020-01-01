MSQ Cycle Burn (BURN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MSQ Cycle Burn (BURN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MSQ Cycle Burn (BURN) Informacije MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members. Službena web stranica: https://burn.msq.tech Kupi BURN odmah!

MSQ Cycle Burn (BURN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MSQ Cycle Burn (BURN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 105.52K $ 105.52K $ 105.52K Ukupna količina: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M Količina u optjecaju: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 105.52K $ 105.52K $ 105.52K Povijesni maksimum: $ 0.381765 $ 0.381765 $ 0.381765 Povijesni minimum: $ 0.00224419 $ 0.00224419 $ 0.00224419 Trenutna cijena: $ 0.01034462 $ 0.01034462 $ 0.01034462 Saznajte više o cijeni MSQ Cycle Burn (BURN)

MSQ Cycle Burn (BURN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MSQ Cycle Burn (BURN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BURN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BURN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BURN tokena, istražite BURN cijenu tokena uživo!

