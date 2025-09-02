Više o BURN

MSQ Cycle Burn Cijena (BURN)

Neuvršten

1 BURN u USD cijena uživo:

$0.00827161
$0.00827161
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena MSQ Cycle Burn (BURN)
MSQ Cycle Burn (BURN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.381765
$ 0.00224419
--

--

+0.57%

+0.57%

MSQ Cycle Burn (BURN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00827161. Tijekom protekla 24 sata, BURNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BURN je $ 0.381765, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00224419.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BURN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MSQ Cycle Burn (BURN)

$ 84.37K
--
$ 84.37K
10.20M
10,200,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija MSQ Cycle Burn je $ 84.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BURN je 10.20M, s ukupnom količinom od 10200000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 84.37K.

MSQ Cycle Burn (BURN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MSQ Cycle Burn u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MSQ Cycle Burn u USD iznosila je $ -0.0045785909.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MSQ Cycle Burn u USD iznosila je $ -0.0028651268.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MSQ Cycle Burn u USD iznosila je $ -0.00994258420612.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0045785909-55.35%
60 dana$ -0.0028651268-34.63%
90 dana$ -0.00994258420612-54.58%

Što je MSQ Cycle Burn (BURN)

MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members.

Resurs MSQ Cycle Burn (BURN)

Službena web-stranica

MSQ Cycle Burn Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MSQ Cycle Burn (BURN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MSQ Cycle Burn (BURN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MSQ Cycle Burn.

Provjerite MSQ Cycle Burn predviđanje cijene sada!

BURN u lokalnim valutama

MSQ Cycle Burn (BURN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MSQ Cycle Burn (BURN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BURN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MSQ Cycle Burn (BURN)

Koliko MSQ Cycle Burn (BURN) vrijedi danas?
Cijena BURN uživo u USD je 0.00827161 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BURN u USD?
Trenutačna cijena BURN u USD je $ 0.00827161. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MSQ Cycle Burn?
Tržišna kapitalizacija za BURN je $ 84.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BURN?
Količina u optjecaju za BURN je 10.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BURN?
BURN je postigao ATH cijenu od 0.381765 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BURN?
BURN je vidio ATL cijenu od 0.00224419 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BURN?
24-satni obujam trgovanja za BURN je -- USD.
Hoće li BURN još narasti ove godine?
BURN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BURN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
MSQ Cycle Burn (BURN) Važna ažuriranja industrije

