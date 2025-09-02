MSQ Cycle Burn (BURN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.381765$ 0.381765 $ 0.381765 Najniža cijena $ 0.00224419$ 0.00224419 $ 0.00224419 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.57% Promjena cijene (7D) +0.57%

MSQ Cycle Burn (BURN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00827161. Tijekom protekla 24 sata, BURNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BURN je $ 0.381765, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00224419.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BURN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MSQ Cycle Burn (BURN)

Tržišna kapitalizacija $ 84.37K$ 84.37K $ 84.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 84.37K$ 84.37K $ 84.37K Količina u optjecaju 10.20M 10.20M 10.20M Ukupna količina 10,200,000.0 10,200,000.0 10,200,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MSQ Cycle Burn je $ 84.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BURN je 10.20M, s ukupnom količinom od 10200000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 84.37K.