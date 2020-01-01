Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Tokenomika
Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Informacije
Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top.
Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mrs Miggles (MRSMIGGLES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Mrs Miggles (MRSMIGGLES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj MRSMIGGLES tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja MRSMIGGLES tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku MRSMIGGLES tokena, istražite MRSMIGGLES cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.