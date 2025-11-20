Mr Puggles Cijena danas

Trenutačna cijena Mr Puggles (PUGGLES) danas je --, s promjenom od 1.98% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PUGGLES u USD je -- po PUGGLES.

Mr Puggles trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,841.66, s količinom u optjecaju od 1.00B PUGGLES. Tijekom posljednja 24 sata, PUGGLES trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, PUGGLES se kretao +0.05% u posljednjem satu i -6.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mr Puggles (PUGGLES)

Tržišna kapitalizacija $ 9.84K$ 9.84K $ 9.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.84K$ 9.84K $ 9.84K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mr Puggles je $ 9.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUGGLES je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.84K.