Više o MAYO

MAYO Informacije o cijeni

MAYO Službena web stranica

MAYO Tokenomija

MAYO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Mr Mayonnaise the Cat Logotip

Mr Mayonnaise the Cat Cijena (MAYO)

Neuvršten

1 MAYO u USD cijena uživo:

--
----
+0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:12:14 (UTC+8)

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00760732
$ 0.00760732$ 0.00760732

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.25%

-9.46%

-9.46%

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAYOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAYO je $ 0.00760732, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAYO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i -9.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

$ 53.58K
$ 53.58K$ 53.58K

--
----

$ 53.58K
$ 53.58K$ 53.58K

999.89M
999.89M 999.89M

999,892,385.719296
999,892,385.719296 999,892,385.719296

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mr Mayonnaise the Cat je $ 53.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAYO je 999.89M, s ukupnom količinom od 999892385.719296. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.58K.

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mr Mayonnaise the Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mr Mayonnaise the Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mr Mayonnaise the Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mr Mayonnaise the Cat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.25%
30 dana$ 0-39.28%
60 dana$ 0-49.83%
90 dana$ 0--

Što je Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency. This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Službena web-stranica

Mr Mayonnaise the Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mr Mayonnaise the Cat.

Provjerite Mr Mayonnaise the Cat predviđanje cijene sada!

MAYO u lokalnim valutama

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAYO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Koliko Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) vrijedi danas?
Cijena MAYO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAYO u USD?
Trenutačna cijena MAYO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mr Mayonnaise the Cat?
Tržišna kapitalizacija za MAYO je $ 53.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAYO?
Količina u optjecaju za MAYO je 999.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAYO?
MAYO je postigao ATH cijenu od 0.00760732 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAYO?
MAYO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAYO?
24-satni obujam trgovanja za MAYO je -- USD.
Hoće li MAYO još narasti ove godine?
MAYO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAYO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:12:14 (UTC+8)

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.