Moxie (MOXIE) Informacije Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency. With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters. It's really simple: Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly. Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens. The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned. Službena web stranica: https://www.moxie.xyz/

Moxie (MOXIE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Moxie (MOXIE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 229.91K $ 229.91K $ 229.91K Ukupna količina: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Količina u optjecaju: $ 5.57B $ 5.57B $ 5.57B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 407.07K $ 407.07K $ 407.07K Povijesni maksimum: $ 0.01944119 $ 0.01944119 $ 0.01944119 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Moxie (MOXIE)

Moxie (MOXIE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Moxie (MOXIE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOXIE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOXIE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOXIE tokena, istražite MOXIE cijenu tokena uživo!

