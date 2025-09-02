Moxie (MOXIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01944119$ 0.01944119 $ 0.01944119 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.68% Promjena cijene (1D) -6.80% Promjena cijene (7D) -13.92% Promjena cijene (7D) -13.92%

Moxie (MOXIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOXIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOXIE je $ 0.01944119, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOXIE se promijenio za -2.68% u posljednjih sat vremena, -6.80% u posljednjih 24 sata i -13.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moxie (MOXIE)

Tržišna kapitalizacija $ 219.18K$ 219.18K $ 219.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 388.07K$ 388.07K $ 388.07K Količina u optjecaju 5.57B 5.57B 5.57B Ukupna količina 9,866,944,313.1622 9,866,944,313.1622 9,866,944,313.1622

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moxie je $ 219.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOXIE je 5.57B, s ukupnom količinom od 9866944313.1622. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 388.07K.