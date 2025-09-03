Mox Studio (MOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04289297$ 0.04289297 $ 0.04289297 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.90% Promjena cijene (1D) -4.94% Promjena cijene (7D) -6.19% Promjena cijene (7D) -6.19%

Mox Studio (MOX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOX je $ 0.04289297, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOX se promijenio za -1.90% u posljednjih sat vremena, -4.94% u posljednjih 24 sata i -6.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mox Studio (MOX)

Tržišna kapitalizacija $ 25.17K$ 25.17K $ 25.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 68.16K$ 68.16K $ 68.16K Količina u optjecaju 36.93M 36.93M 36.93M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mox Studio je $ 25.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOX je 36.93M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.16K.