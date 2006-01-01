MoveZ (MOVEZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MoveZ (MOVEZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MoveZ (MOVEZ) Informacije MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features! MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more! Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it! Službena web stranica: https://www.movez.me/ Kupi MOVEZ odmah!

MoveZ (MOVEZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MoveZ (MOVEZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.49K $ 6.49K $ 6.49K Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 390.00M $ 390.00M $ 390.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 83.25K $ 83.25K $ 83.25K Povijesni maksimum: $ 0.04790956 $ 0.04790956 $ 0.04790956 Povijesni minimum: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni MoveZ (MOVEZ)

MoveZ (MOVEZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MoveZ (MOVEZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOVEZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOVEZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOVEZ tokena, istražite MOVEZ cijenu tokena uživo!

MOVEZ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOVEZ? Naša MOVEZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOVEZ predviđanje cijene tokena odmah!

