MoveZ Logotip

MoveZ Cijena (MOVEZ)

Neuvršten

1 MOVEZ u USD cijena uživo:

--
----
+3.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MoveZ (MOVEZ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:12:12 (UTC+8)

MoveZ (MOVEZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04790956
$ 0.04790956$ 0.04790956

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+1.20%

+3.95%

+3.68%

+3.68%

MoveZ (MOVEZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOVEZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOVEZ je $ 0.04790956, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOVEZ se promijenio za +1.20% u posljednjih sat vremena, +3.95% u posljednjih 24 sata i +3.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MoveZ (MOVEZ)

$ 6.97K
$ 6.97K$ 6.97K

--
----

$ 89.31K
$ 89.31K$ 89.31K

390.00M
390.00M 390.00M

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MoveZ je $ 6.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOVEZ je 390.00M, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.31K.

MoveZ (MOVEZ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MoveZ u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MoveZ u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MoveZ u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MoveZ u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.95%
30 dana$ 0+17.74%
60 dana$ 0+41.59%
90 dana$ 0--

Što je MoveZ (MOVEZ)

MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features! MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more! Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MoveZ (MOVEZ)

Službena web-stranica

MoveZ Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MoveZ (MOVEZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MoveZ (MOVEZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MoveZ.

Provjerite MoveZ predviđanje cijene sada!

MOVEZ u lokalnim valutama

MoveZ (MOVEZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MoveZ (MOVEZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOVEZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MoveZ (MOVEZ)

Koliko MoveZ (MOVEZ) vrijedi danas?
Cijena MOVEZ uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOVEZ u USD?
Trenutačna cijena MOVEZ u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MoveZ?
Tržišna kapitalizacija za MOVEZ je $ 6.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOVEZ?
Količina u optjecaju za MOVEZ je 390.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOVEZ?
MOVEZ je postigao ATH cijenu od 0.04790956 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOVEZ?
MOVEZ je vidio ATL cijenu od 0.0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOVEZ?
24-satni obujam trgovanja za MOVEZ je -- USD.
Hoće li MOVEZ još narasti ove godine?
MOVEZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOVEZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.