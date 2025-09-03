MoveZ (MOVEZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04790956$ 0.04790956 $ 0.04790956 Najniža cijena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Promjena cijene (1H) +1.20% Promjena cijene (1D) +3.95% Promjena cijene (7D) +3.68% Promjena cijene (7D) +3.68%

MoveZ (MOVEZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOVEZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOVEZ je $ 0.04790956, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOVEZ se promijenio za +1.20% u posljednjih sat vremena, +3.95% u posljednjih 24 sata i +3.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MoveZ (MOVEZ)

Tržišna kapitalizacija $ 6.97K$ 6.97K $ 6.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 89.31K$ 89.31K $ 89.31K Količina u optjecaju 390.00M 390.00M 390.00M Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MoveZ je $ 6.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOVEZ je 390.00M, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.31K.