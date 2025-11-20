MOVA Cijena danas

Trenutačna cijena MOVA (MOVA) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MOVA u USD je -- po MOVA.

MOVA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,052.9, s količinom u optjecaju od 999.08M MOVA. Tijekom posljednja 24 sata, MOVA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MOVA se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MOVA (MOVA)

Tržišna kapitalizacija $ 5.05K$ 5.05K $ 5.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.05K$ 5.05K $ 5.05K Količina u optjecaju 999.08M 999.08M 999.08M Ukupna količina 999,080,891.468645 999,080,891.468645 999,080,891.468645

Trenutačna tržišna kapitalizacija MOVA je $ 5.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOVA je 999.08M, s ukupnom količinom od 999080891.468645. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.05K.