Motion Coin (MOTION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00565009$ 0.00565009 $ 0.00565009 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.65% Promjena cijene (1D) +1.10% Promjena cijene (7D) -2.65% Promjena cijene (7D) -2.65%

Motion Coin (MOTION) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOTIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOTION je $ 0.00565009, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOTION se promijenio za -1.65% u posljednjih sat vremena, +1.10% u posljednjih 24 sata i -2.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Motion Coin (MOTION)

Tržišna kapitalizacija $ 134.04K$ 134.04K $ 134.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 134.04K$ 134.04K $ 134.04K Količina u optjecaju 899.98M 899.98M 899.98M Ukupna količina 899,977,731.0 899,977,731.0 899,977,731.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Motion Coin je $ 134.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOTION je 899.98M, s ukupnom količinom od 899977731.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 134.04K.