MotaCoin (MOTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0,00542776 $ 0,00542776 $ 0,00542776 24-satna najniža cijena $ 0,00566871 $ 0,00566871 $ 0,00566871 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0,00542776$ 0,00542776 $ 0,00542776 24-satna najviša cijena $ 0,00566871$ 0,00566871 $ 0,00566871 Najviša cijena ikada $ 0,114015$ 0,114015 $ 0,114015 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2,06% Promjena cijene (7D) +7,87% Promjena cijene (7D) +7,87%

MotaCoin (MOTA) cijena u stvarnom vremenu je $0,0056642. Tijekom protekla 24 sata, MOTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0,00542776 i najviše cijene $ 0,00566871, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOTA je $ 0,114015, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOTA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2,06% u posljednjih 24 sata i +7,87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MotaCoin (MOTA)

Tržišna kapitalizacija $ 401,17K$ 401,17K $ 401,17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 401,17K$ 401,17K $ 401,17K Količina u optjecaju 70,82M 70,82M 70,82M Ukupna količina 70 824 854,184025 70 824 854,184025 70 824 854,184025

Trenutačna tržišna kapitalizacija MotaCoin je $ 401,17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOTA je 70,82M, s ukupnom količinom od 70824854.184025. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 401,17K.