Most Holders Ever Cijena (GATHA)

Neuvršten

1 GATHA u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Most Holders Ever (GATHA)
Most Holders Ever (GATHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0000757
$ 0.0000757$ 0.0000757

$ 0.00000512
$ 0.00000512$ 0.00000512

--

--

0.00%

0.00%

Most Holders Ever (GATHA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000593. Tijekom protekla 24 sata, GATHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GATHA je $ 0.0000757, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000512.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GATHA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Most Holders Ever (GATHA)

$ 5.92K
$ 5.92K$ 5.92K

--
----

$ 5.91K
$ 5.91K$ 5.91K

997.90M
997.90M 997.90M

997,898,641.6686
997,898,641.6686 997,898,641.6686

Trenutačna tržišna kapitalizacija Most Holders Ever je $ 5.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GATHA je 997.90M, s ukupnom količinom od 997898641.6686. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.91K.

Most Holders Ever (GATHA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Most Holders Ever u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Most Holders Ever u USD iznosila je $ +0.0000006613.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Most Holders Ever u USD iznosila je $ -0.0000007072.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Most Holders Ever u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000006613+11.15%
60 dana$ -0.0000007072-11.92%
90 dana$ 0--

Što je Most Holders Ever (GATHA)

The mission is simple: become the token with the most holders.

Resurs Most Holders Ever (GATHA)

Službena web-stranica

Most Holders Ever Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Most Holders Ever (GATHA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Most Holders Ever (GATHA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Most Holders Ever.

Provjerite Most Holders Ever predviđanje cijene sada!

GATHA u lokalnim valutama

Most Holders Ever (GATHA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Most Holders Ever (GATHA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GATHA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Most Holders Ever (GATHA)

Koliko Most Holders Ever (GATHA) vrijedi danas?
Cijena GATHA uživo u USD je 0.00000593 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GATHA u USD?
Trenutačna cijena GATHA u USD je $ 0.00000593. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Most Holders Ever?
Tržišna kapitalizacija za GATHA je $ 5.92K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GATHA?
Količina u optjecaju za GATHA je 997.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GATHA?
GATHA je postigao ATH cijenu od 0.0000757 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GATHA?
GATHA je vidio ATL cijenu od 0.00000512 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GATHA?
24-satni obujam trgovanja za GATHA je -- USD.
Hoće li GATHA još narasti ove godine?
GATHA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GATHA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:26:51 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.