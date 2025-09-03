Most Holders Ever (GATHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0000757$ 0.0000757 $ 0.0000757 Najniža cijena $ 0.00000512$ 0.00000512 $ 0.00000512 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Most Holders Ever (GATHA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000593. Tijekom protekla 24 sata, GATHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GATHA je $ 0.0000757, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000512.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GATHA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Most Holders Ever (GATHA)

Tržišna kapitalizacija $ 5.92K$ 5.92K $ 5.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.91K$ 5.91K $ 5.91K Količina u optjecaju 997.90M 997.90M 997.90M Ukupna količina 997,898,641.6686 997,898,641.6686 997,898,641.6686

Trenutačna tržišna kapitalizacija Most Holders Ever je $ 5.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GATHA je 997.90M, s ukupnom količinom od 997898641.6686. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.91K.