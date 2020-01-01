Mossland (MOC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mossland (MOC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mossland (MOC) Informacije “Mossland” is a location-based AR mobile game based on real estate. Users can identify real properties in vicinity, acquire and trade them in the game. Virtual properties in the game can be tradable and liquified through cryptocurrency exchange, so users will put time and effort to increase the value of their properties. Službena web stranica: http://moss.land/ Bijela knjiga: https://d2vy65gufabiok.cloudfront.net/whitepaper/Mossland+Whitepaper+-+ENG.pdf Kupi MOC odmah!

Mossland (MOC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mossland (MOC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.16M $ 26.16M $ 26.16M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 433.49M $ 433.49M $ 433.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.17M $ 30.17M $ 30.17M Povijesni maksimum: $ 0.516719 $ 0.516719 $ 0.516719 Povijesni minimum: $ 0.00218821 $ 0.00218821 $ 0.00218821 Trenutna cijena: $ 0.060336 $ 0.060336 $ 0.060336 Saznajte više o cijeni Mossland (MOC)

Mossland (MOC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mossland (MOC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOC tokena, istražite MOC cijenu tokena uživo!

