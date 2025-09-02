Više o MOC

Mossland Logotip

Mossland Cijena (MOC)

Neuvršten

1 MOC u USD cijena uživo:

$0.060465
$0.060465
-1.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Mossland (MOC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:30:39 (UTC+8)

Mossland (MOC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.059568
$ 0.059568
24-satna najniža cijena
$ 0.061804
$ 0.061804
24-satna najviša cijena

$ 0.059568
$ 0.059568

$ 0.061804
$ 0.061804

$ 0.516719
$ 0.516719

$ 0.00218821
$ 0.00218821

-0.25%

-1.31%

-4.24%

-4.24%

Mossland (MOC) cijena u stvarnom vremenu je $0.060465. Tijekom protekla 24 sata, MOCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.059568 i najviše cijene $ 0.061804, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOC je $ 0.516719, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00218821.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOC se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -1.31% u posljednjih 24 sata i -4.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mossland (MOC)

$ 26.21M
$ 26.21M

--
--

$ 30.24M
$ 30.24M

433.49M
433.49M

500,000,000.0
500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mossland je $ 26.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOC je 433.49M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.24M.

Mossland (MOC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mossland u USD iznosila je $ -0.00080349045236841.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mossland u USD iznosila je $ -0.0050896837.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mossland u USD iznosila je $ -0.0023993479.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mossland u USD iznosila je $ -0.00589231072525006.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00080349045236841-1.31%
30 dana$ -0.0050896837-8.41%
60 dana$ -0.0023993479-3.96%
90 dana$ -0.00589231072525006-8.87%

Što je Mossland (MOC)

“Mossland” is a location-based AR mobile game based on real estate. Users can identify real properties in vicinity, acquire and trade them in the game. Virtual properties in the game can be tradable and liquified through cryptocurrency exchange, so users will put time and effort to increase the value of their properties.

Mossland Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mossland (MOC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mossland (MOC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mossland.

Provjerite Mossland predviđanje cijene sada!

MOC u lokalnim valutama

Mossland (MOC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mossland (MOC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mossland (MOC)

Koliko Mossland (MOC) vrijedi danas?
Cijena MOC uživo u USD je 0.060465 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOC u USD?
Trenutačna cijena MOC u USD je $ 0.060465. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mossland?
Tržišna kapitalizacija za MOC je $ 26.21M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOC?
Količina u optjecaju za MOC je 433.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOC?
MOC je postigao ATH cijenu od 0.516719 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOC?
MOC je vidio ATL cijenu od 0.00218821 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOC?
24-satni obujam trgovanja za MOC je -- USD.
Hoće li MOC još narasti ove godine?
MOC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Mossland (MOC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

