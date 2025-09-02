Mossland (MOC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.059568 24-satna najniža cijena $ 0.061804 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.516719 Najniža cijena $ 0.00218821 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) -1.31% Promjena cijene (7D) -4.24%

Mossland (MOC) cijena u stvarnom vremenu je $0.060465. Tijekom protekla 24 sata, MOCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.059568 i najviše cijene $ 0.061804, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOC je $ 0.516719, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00218821.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOC se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -1.31% u posljednjih 24 sata i -4.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mossland (MOC)

Tržišna kapitalizacija $ 26.21M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.24M Količina u optjecaju 433.49M Ukupna količina 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mossland je $ 26.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOC je 433.49M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.24M.