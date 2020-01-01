MOSS AI (MOSS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MOSS AI (MOSS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MOSS AI (MOSS) Informacije MOSS AI stands for Multi-Owner Super Swarm AI—a network of independent,unbiased,and trustworthy AI agents hosted on decentralized infrastructure. These agents earn token rewards by autonomously completing tasks. Powered by proprietary knowledge bases and tools,these multi-agent systems collaborate to form a more powerful,emergent intelligence—transcending the limitations of monolithic,centralized AI models. Službena web stranica: https://www.mossai.com/ Kupi MOSS odmah!

MOSS AI (MOSS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MOSS AI (MOSS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 331.25K $ 331.25K $ 331.25K Ukupna količina: $ 909.95M $ 909.95M $ 909.95M Količina u optjecaju: $ 909.95M $ 909.95M $ 909.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 331.25K $ 331.25K $ 331.25K Povijesni maksimum: $ 0.053413 $ 0.053413 $ 0.053413 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00036403 $ 0.00036403 $ 0.00036403 Saznajte više o cijeni MOSS AI (MOSS)

MOSS AI (MOSS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MOSS AI (MOSS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOSS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOSS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOSS tokena, istražite MOSS cijenu tokena uživo!

