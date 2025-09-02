Više o MOSS

MOSS AI Cijena (MOSS)

Neuvršten

1 MOSS u USD cijena uživo:

$0.00034988$0.00034988
+7.30%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MOSS AI (MOSS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:13:27 (UTC+8)

MOSS AI (MOSS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.06%

+7.26%

+0.14%

+0.14%

MOSS AI (MOSS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOSStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOSS je $ 0.053413, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOSS se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +7.26% u posljednjih 24 sata i +0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MOSS AI (MOSS)

--
Trenutačna tržišna kapitalizacija MOSS AI je $ 318.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOSS je 909.95M, s ukupnom količinom od 909949990.16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 318.42K.

MOSS AI (MOSS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MOSS AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MOSS AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MOSS AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MOSS AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+7.26%
30 dana$ 0-16.30%
60 dana$ 0-22.50%
90 dana$ 0--

Što je MOSS AI (MOSS)

MOSS AI stands for Multi-Owner Super Swarm AI—a network of independent,unbiased,and trustworthy AI agents hosted on decentralized infrastructure. These agents earn token rewards by autonomously completing tasks. Powered by proprietary knowledge bases and tools,these multi-agent systems collaborate to form a more powerful,emergent intelligence—transcending the limitations of monolithic,centralized AI models.

Resurs MOSS AI (MOSS)

Službena web-stranica

MOSS AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MOSS AI (MOSS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MOSS AI (MOSS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MOSS AI.

Provjerite MOSS AI predviđanje cijene sada!

MOSS u lokalnim valutama

MOSS AI (MOSS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MOSS AI (MOSS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOSS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MOSS AI (MOSS)

Koliko MOSS AI (MOSS) vrijedi danas?
Cijena MOSS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOSS u USD?
Trenutačna cijena MOSS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MOSS AI?
Tržišna kapitalizacija za MOSS je $ 318.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOSS?
Količina u optjecaju za MOSS je 909.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOSS?
MOSS je postigao ATH cijenu od 0.053413 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOSS?
MOSS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOSS?
24-satni obujam trgovanja za MOSS je -- USD.
Hoće li MOSS još narasti ove godine?
MOSS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOSS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
MOSS AI (MOSS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.