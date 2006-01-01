Moshi (MOSHI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Moshi (MOSHI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Moshi (MOSHI) Informacije Moshi, the long-lost brother of Ponke, was separated from his family at a young age, abandoned in the wild by fate. Unlike Ponke, who grew up with the warmth of family, Moshi had to rely on his wits and tenacity to survive. With nothing but his sharp instincts and relentless drive, he navigated the jungle of life, starting with small trades and working his way up. Over the years, Moshi built a vast business empire from the ground up, becoming a powerful and wealthy figure in the animal kingdom. Now, after years of struggle, Moshi lives a life of luxury—lavish mansions, fast cars, and everything he ever dreamed of. But despite his success, he remains haunted by the family he lost. One day, news of Ponke reaches him, and Moshi faces a choice: will he reconnect with his past and the brother he never knew, or will he continue to build his kingdom, leaving behind the pain of abandonment? Službena web stranica: https://www.moshisol.com/ Kupi MOSHI odmah!

Moshi (MOSHI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Moshi (MOSHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.18K $ 9.18K $ 9.18K Ukupna količina: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M Količina u optjecaju: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.18K $ 9.18K $ 9.18K Povijesni maksimum: $ 0.00193863 $ 0.00193863 $ 0.00193863 Povijesni minimum: $ 0.00000547 $ 0.00000547 $ 0.00000547 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Moshi (MOSHI)

Moshi (MOSHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Moshi (MOSHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOSHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOSHI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOSHI tokena, istražite MOSHI cijenu tokena uživo!

