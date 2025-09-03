Moshi (MOSHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00193863$ 0.00193863 $ 0.00193863 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.00% Promjena cijene (1D) +1.07% Promjena cijene (7D) -5.94% Promjena cijene (7D) -5.94%

Moshi (MOSHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOSHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOSHI je $ 0.00193863, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOSHI se promijenio za +1.00% u posljednjih sat vremena, +1.07% u posljednjih 24 sata i -5.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moshi (MOSHI)

Tržišna kapitalizacija $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Količina u optjecaju 999.08M 999.08M 999.08M Ukupna količina 999,076,706.073626 999,076,706.073626 999,076,706.073626

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moshi je $ 8.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOSHI je 999.08M, s ukupnom količinom od 999076706.073626. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.99K.