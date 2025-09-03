Više o MOSHI

Moshi Logotip

Moshi Cijena (MOSHI)

Neuvršten

1 MOSHI u USD cijena uživo:

--
----
+1.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Moshi (MOSHI)
Moshi (MOSHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00193863
$ 0.00193863$ 0.00193863

$ 0
$ 0$ 0

+1.00%

+1.07%

-5.94%

-5.94%

Moshi (MOSHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOSHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOSHI je $ 0.00193863, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOSHI se promijenio za +1.00% u posljednjih sat vremena, +1.07% u posljednjih 24 sata i -5.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moshi (MOSHI)

$ 8.99K
$ 8.99K$ 8.99K

--
----

$ 8.99K
$ 8.99K$ 8.99K

999.08M
999.08M 999.08M

999,076,706.073626
999,076,706.073626 999,076,706.073626

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moshi je $ 8.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOSHI je 999.08M, s ukupnom količinom od 999076706.073626. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.99K.

Moshi (MOSHI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Moshi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Moshi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Moshi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Moshi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.07%
30 dana$ 0+21.04%
60 dana$ 0+14.36%
90 dana$ 0--

Što je Moshi (MOSHI)

Moshi, the long-lost brother of Ponke, was separated from his family at a young age, abandoned in the wild by fate. Unlike Ponke, who grew up with the warmth of family, Moshi had to rely on his wits and tenacity to survive. With nothing but his sharp instincts and relentless drive, he navigated the jungle of life, starting with small trades and working his way up. Over the years, Moshi built a vast business empire from the ground up, becoming a powerful and wealthy figure in the animal kingdom. Now, after years of struggle, Moshi lives a life of luxury—lavish mansions, fast cars, and everything he ever dreamed of. But despite his success, he remains haunted by the family he lost. One day, news of Ponke reaches him, and Moshi faces a choice: will he reconnect with his past and the brother he never knew, or will he continue to build his kingdom, leaving behind the pain of abandonment?

Moshi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Moshi (MOSHI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Moshi (MOSHI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Moshi.

Provjerite Moshi predviđanje cijene sada!

MOSHI u lokalnim valutama

Moshi (MOSHI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Moshi (MOSHI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOSHI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Moshi (MOSHI)

Koliko Moshi (MOSHI) vrijedi danas?
Cijena MOSHI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOSHI u USD?
Trenutačna cijena MOSHI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Moshi?
Tržišna kapitalizacija za MOSHI je $ 8.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOSHI?
Količina u optjecaju za MOSHI je 999.08M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOSHI?
MOSHI je postigao ATH cijenu od 0.00193863 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOSHI?
MOSHI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOSHI?
24-satni obujam trgovanja za MOSHI je -- USD.
Hoće li MOSHI još narasti ove godine?
MOSHI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOSHI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
