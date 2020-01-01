Morti (MORTI) Tokenomika

Morti (MORTI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Morti (MORTI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Morti (MORTI) Informacije

What Is Morti?

Morti is a community-focused meme token with a narrative designed to symbolize the end of bear markets and the resurgence of bullish sentiment within the cryptocurrency industry. The project, with its mascot "Morti the Bear Killer," What Is the Purpose of Morti?

The project’s primary goals include:

  • Community Building: Morti focuses on cultivating a vibrant and engaged community of believers who share the vision of market resurgence and the return of positive trends.
  • Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project’s growth.

Its a meme token with no advertised utility

Službena web stranica:
https://morti.lol/

Morti (MORTI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Morti (MORTI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 14.66K
Ukupna količina:
$ 690.00M
Količina u optjecaju:
$ 690.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 14.66K
Povijesni maksimum:
$ 0.01800347
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
Morti (MORTI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Morti (MORTI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MORTI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MORTI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MORTI tokena, istražite MORTI cijenu tokena uživo!

MORTI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MORTI? Naša MORTI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.