Mortgage Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Mortgage Coin (MORTGAGE) danas je $ 0.00001182, s promjenom od 0.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MORTGAGE u USD je $ 0.00001182 po MORTGAGE.

Mortgage Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,816.32, s količinom u optjecaju od 999.34M MORTGAGE. Tijekom posljednja 24 sata, MORTGAGE trgovao je između $ 0.0000108 (niska) i $ 0.00001211 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00064139, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000108.

U kratkoročnim performansama, MORTGAGE se kretao -0.16% u posljednjem satu i -26.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mortgage Coin (MORTGAGE)

Tržišna kapitalizacija $ 11.82K$ 11.82K $ 11.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.82K$ 11.82K $ 11.82K Količina u optjecaju 999.34M 999.34M 999.34M Ukupna količina 999,338,196.983314 999,338,196.983314 999,338,196.983314

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mortgage Coin je $ 11.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MORTGAGE je 999.34M, s ukupnom količinom od 999338196.983314. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.82K.