Morpho MAI (MMAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 24-satna najniža cijena $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 24-satna najviša cijena $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Najviša cijena ikada $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 Najniža cijena $ 0.987454$ 0.987454 $ 0.987454 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -0.07% Promjena cijene (7D) +0.17% Promjena cijene (7D) +0.17%

Morpho MAI (MMAI) cijena u stvarnom vremenu je $1.011. Tijekom protekla 24 sata, MMAItrgovalo je između najniže cijene $ 1.011 i najviše cijene $ 1.014, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MMAI je $ 1.036, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.987454.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MMAI se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.07% u posljednjih 24 sata i +0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Morpho MAI (MMAI)

Tržišna kapitalizacija $ 146.51K$ 146.51K $ 146.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 146.51K$ 146.51K $ 146.51K Količina u optjecaju 144.92K 144.92K 144.92K Ukupna količina 144,924.0 144,924.0 144,924.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Morpho MAI je $ 146.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MMAI je 144.92K, s ukupnom količinom od 144924.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 146.51K.