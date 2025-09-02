MorpheusAI (MOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.99 $ 4.99 $ 4.99 24-satna najniža cijena $ 5.27 $ 5.27 $ 5.27 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4.99$ 4.99 $ 4.99 24-satna najviša cijena $ 5.27$ 5.27 $ 5.27 Najviša cijena ikada $ 138.99$ 138.99 $ 138.99 Najniža cijena $ 3.5$ 3.5 $ 3.5 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -1.85% Promjena cijene (7D) -0.92% Promjena cijene (7D) -0.92%

MorpheusAI (MOR) cijena u stvarnom vremenu je $5.17. Tijekom protekla 24 sata, MORtrgovalo je između najniže cijene $ 4.99 i najviše cijene $ 5.27, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOR je $ 138.99, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.5.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOR se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i -0.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MorpheusAI (MOR)

Tržišna kapitalizacija $ 19.61M$ 19.61M $ 19.61M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.63M$ 38.63M $ 38.63M Količina u optjecaju 3.80M 3.80M 3.80M Ukupna količina 7,487,824.862598121 7,487,824.862598121 7,487,824.862598121

Trenutačna tržišna kapitalizacija MorpheusAI je $ 19.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOR je 3.80M, s ukupnom količinom od 7487824.862598121. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.63M.