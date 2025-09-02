Morph AI (MORPHAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00394868 24-satna najviša cijena $ 0.00394868 Najviša cijena ikada $ 0.2576 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.03% Promjena cijene (1D) -2.33% Promjena cijene (7D) -12.84%

Morph AI (MORPHAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00384574. Tijekom protekla 24 sata, MORPHAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00394868, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MORPHAI je $ 0.2576, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MORPHAI se promijenio za -1.03% u posljednjih sat vremena, -2.33% u posljednjih 24 sata i -12.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Morph AI (MORPHAI)

Tržišna kapitalizacija $ 385.97K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 385.97K Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Morph AI je $ 385.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MORPHAI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 385.97K.