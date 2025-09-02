Više o MORPHAI

Morph AI Logotip

Morph AI Cijena (MORPHAI)

Neuvršten

1 MORPHAI u USD cijena uživo:

$0.00384574
$0.00384574
-2.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Morph AI (MORPHAI)
Morph AI (MORPHAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00394868
$ 0.00394868
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0.00394868
$ 0.00394868

$ 0.2576
$ 0.2576

$ 0
$ 0

-1.03%

-2.33%

-12.84%

-12.84%

Morph AI (MORPHAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00384574. Tijekom protekla 24 sata, MORPHAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00394868, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MORPHAI je $ 0.2576, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MORPHAI se promijenio za -1.03% u posljednjih sat vremena, -2.33% u posljednjih 24 sata i -12.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Morph AI (MORPHAI)

$ 385.97K
$ 385.97K

--
--

$ 385.97K
$ 385.97K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Morph AI je $ 385.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MORPHAI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 385.97K.

Morph AI (MORPHAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Morph AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Morph AI u USD iznosila je $ -0.0006839798.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Morph AI u USD iznosila je $ -0.0014212562.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Morph AI u USD iznosila je $ -0.002403104363199135.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.33%
30 dana$ -0.0006839798-17.78%
60 dana$ -0.0014212562-36.95%
90 dana$ -0.002403104363199135-38.45%

Što je Morph AI (MORPHAI)

Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era.

Resurs Morph AI (MORPHAI)

Službena web-stranica

Morph AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Morph AI (MORPHAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Morph AI (MORPHAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Morph AI.

Provjerite Morph AI predviđanje cijene sada!

MORPHAI u lokalnim valutama

Morph AI (MORPHAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Morph AI (MORPHAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MORPHAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Morph AI (MORPHAI)

Koliko Morph AI (MORPHAI) vrijedi danas?
Cijena MORPHAI uživo u USD je 0.00384574 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MORPHAI u USD?
Trenutačna cijena MORPHAI u USD je $ 0.00384574. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Morph AI?
Tržišna kapitalizacija za MORPHAI je $ 385.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MORPHAI?
Količina u optjecaju za MORPHAI je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MORPHAI?
MORPHAI je postigao ATH cijenu od 0.2576 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MORPHAI?
MORPHAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MORPHAI?
24-satni obujam trgovanja za MORPHAI je -- USD.
Hoće li MORPHAI još narasti ove godine?
MORPHAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MORPHAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Morph AI (MORPHAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

