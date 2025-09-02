Morning Routine (ROUTINE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01776415$ 0.01776415 $ 0.01776415 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.22% Promjena cijene (1D) +0.57% Promjena cijene (7D) +15.56% Promjena cijene (7D) +15.56%

Morning Routine (ROUTINE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROUTINEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROUTINE je $ 0.01776415, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROUTINE se promijenio za +1.22% u posljednjih sat vremena, +0.57% u posljednjih 24 sata i +15.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Morning Routine (ROUTINE)

Tržišna kapitalizacija $ 160.01K$ 160.01K $ 160.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 160.01K$ 160.01K $ 160.01K Količina u optjecaju 999.85M 999.85M 999.85M Ukupna količina 999,851,668.0 999,851,668.0 999,851,668.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Morning Routine je $ 160.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROUTINE je 999.85M, s ukupnom količinom od 999851668.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 160.01K.