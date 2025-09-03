Više o ENERGY

More Passion Cijena (ENERGY)

1 ENERGY u USD cijena uživo:

+1.20%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija.
Grafikon aktualnih cijena More Passion (ENERGY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:26:21 (UTC+8)

More Passion (ENERGY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00001704
$ 0.00001704
24-satna najniža cijena
$ 0.00001795
$ 0.00001795
24-satna najviša cijena

$ 0.00001704
$ 0.00001704

$ 0.00001795
$ 0.00001795

$ 0.00043723
$ 0.00043723

$ 0.00001452
$ 0.00001452

+1.55%

+2.04%

-0.11%

-0.11%

More Passion (ENERGY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001789. Tijekom protekla 24 sata, ENERGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001704 i najviše cijene $ 0.00001795, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ENERGY je $ 0.00043723, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001452.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ENERGY se promijenio za +1.55% u posljednjih sat vremena, +2.04% u posljednjih 24 sata i -0.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu More Passion (ENERGY)

$ 17.89K
$ 17.89K

$ 17.89K
$ 17.89K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija More Passion je $ 17.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ENERGY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.89K.

More Passion (ENERGY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz More Passion u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz More Passion u USD iznosila je $ -0.0000019535.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz More Passion u USD iznosila je $ +0.0000036878.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz More Passion u USD iznosila je $ -0.000005461044238744494.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.04%
30 dana$ -0.0000019535-10.91%
60 dana$ +0.0000036878+20.61%
90 dana$ -0.000005461044238744494-23.38%

Što je More Passion (ENERGY)

Introducing More Passion (ENERGY) More Passion is a revolutionary cryptocurrency project that empowers individuals to fuel their passions and pursue their dreams. Our mission is to create a vibrant ecosystem that fosters creativity, innovation, and community engagement. ENERGY is built around a passionate community that supports and inspires each other to pursue their goals and aspirations. ENERGY rewards users for contributing to the community, creating content, and participating in events, fostering a culture of collaboration and mutual support.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs More Passion (ENERGY)

Službena web-stranica

More Passion Predviđanje cijene (USD)

Koliko će More Passion (ENERGY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših More Passion (ENERGY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za More Passion.

Provjerite More Passion predviđanje cijene sada!

ENERGY u lokalnim valutama

More Passion (ENERGY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike More Passion (ENERGY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ENERGY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o More Passion (ENERGY)

Koliko More Passion (ENERGY) vrijedi danas?
Cijena ENERGY uživo u USD je 0.00001789 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ENERGY u USD?
Trenutačna cijena ENERGY u USD je $ 0.00001789. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija More Passion?
Tržišna kapitalizacija za ENERGY je $ 17.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ENERGY?
Količina u optjecaju za ENERGY je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ENERGY?
ENERGY je postigao ATH cijenu od 0.00043723 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ENERGY?
ENERGY je vidio ATL cijenu od 0.00001452 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ENERGY?
24-satni obujam trgovanja za ENERGY je -- USD.
Hoće li ENERGY još narasti ove godine?
ENERGY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ENERGY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:26:21 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.