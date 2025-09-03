More Passion (ENERGY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001704 24-satna najniža cijena $ 0.00001795 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00043723 Najniža cijena $ 0.00001452 Promjena cijene (1H) +1.55% Promjena cijene (1D) +2.04% Promjena cijene (7D) -0.11%

More Passion (ENERGY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001789. Tijekom protekla 24 sata, ENERGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001704 i najviše cijene $ 0.00001795, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ENERGY je $ 0.00043723, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001452.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ENERGY se promijenio za +1.55% u posljednjih sat vremena, +2.04% u posljednjih 24 sata i -0.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu More Passion (ENERGY)

Tržišna kapitalizacija $ 17.89K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.89K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija More Passion je $ 17.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ENERGY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.89K.