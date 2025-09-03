Moosecoin (MOOSE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00400481$ 0.00400481 $ 0.00400481 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.60% Promjena cijene (1D) +1.83% Promjena cijene (7D) +13.29% Promjena cijene (7D) +13.29%

Moosecoin (MOOSE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOOSEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOOSE je $ 0.00400481, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOOSE se promijenio za -1.60% u posljednjih sat vremena, +1.83% u posljednjih 24 sata i +13.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moosecoin (MOOSE)

Tržišna kapitalizacija $ 67.95K$ 67.95K $ 67.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.08K$ 71.08K $ 71.08K Količina u optjecaju 955.10M 955.10M 955.10M Ukupna količina 999,047,462.854647 999,047,462.854647 999,047,462.854647

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moosecoin je $ 67.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOOSE je 955.10M, s ukupnom količinom od 999047462.854647. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.08K.