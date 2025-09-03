Više o MOONY

MOONY Informacije o cijeni

MOONY Službena web stranica

MOONY Tokenomija

MOONY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

MOONY Logotip

MOONY Cijena (MOONY)

Neuvršten

1 MOONY u USD cijena uživo:

--
----
-6.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MOONY (MOONY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:26:14 (UTC+8)

MOONY (MOONY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151023
$ 0.00151023$ 0.00151023

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.90%

-20.79%

-20.79%

MOONY (MOONY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOONYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOONY je $ 0.00151023, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOONY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -6.90% u posljednjih 24 sata i -20.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MOONY (MOONY)

$ 53.12K
$ 53.12K$ 53.12K

--
----

$ 53.12K
$ 53.12K$ 53.12K

999.94M
999.94M 999.94M

999,942,881.218983
999,942,881.218983 999,942,881.218983

Trenutačna tržišna kapitalizacija MOONY je $ 53.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOONY je 999.94M, s ukupnom količinom od 999942881.218983. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.12K.

MOONY (MOONY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MOONY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MOONY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MOONY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MOONY u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-6.90%
30 dana$ 0-28.51%
60 dana$ 0-7.75%
90 dana$ 0--

Što je MOONY (MOONY)

MOONY merges meme culture with on-chain and AI tech, creating a hub to innovate, grow, and spread the gospel according to Saint Green. Following da Moony is essential for staying ahead of market trends. Automated tools, AI agents, and algorithms track and analyze smart Moony moves, delivering deep data, research, and insights packaged in a meme-powered vibe and backed up by an engaged community. Take control supported by categorized risk management #Origin MOONY was spawned by cryptolovers, artists, and OG market sharks—13+ years deep in crypto, and alpha hunting. #Expertise daMOONY flows algorithms and AI agents to drive alpha hunts, analyze market trends and sentiment, and optimize portfolio management across short-, mid- & long-term, as well as high-risk strategies. $MOONY: making JPGs Great Again. No presale. Zero taxes. Liquidity pool burnt. Contract renounced. Powered by Solana-based pump-fun, $MOONY is da MEME for da people. Sustained by pure memetic energy and the green candle spirit, $MOONY shows you the FUN side of crypto. Let's celebrate every $MOONY milestone together! Phase 1 Community Building + Phase 2 Technical Infrastructure Development + Phase 3 MOONY Community Fund + Phase 4 Ecosystem Expansion + Phase 5 Advanced Features for Hodlers + Phase 6 Project Expansion

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MOONY (MOONY)

Službena web-stranica

MOONY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MOONY (MOONY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MOONY (MOONY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MOONY.

Provjerite MOONY predviđanje cijene sada!

MOONY u lokalnim valutama

MOONY (MOONY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MOONY (MOONY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOONY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MOONY (MOONY)

Koliko MOONY (MOONY) vrijedi danas?
Cijena MOONY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOONY u USD?
Trenutačna cijena MOONY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MOONY?
Tržišna kapitalizacija za MOONY je $ 53.12K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOONY?
Količina u optjecaju za MOONY je 999.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOONY?
MOONY je postigao ATH cijenu od 0.00151023 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOONY?
MOONY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOONY?
24-satni obujam trgovanja za MOONY je -- USD.
Hoće li MOONY još narasti ove godine?
MOONY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOONY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:26:14 (UTC+8)

MOONY (MOONY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.