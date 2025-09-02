Moonwell Apollo (MFAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.219012$ 0.219012 $ 0.219012 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.25% Promjena cijene (1D) +0.08% Promjena cijene (7D) -0.46% Promjena cijene (7D) -0.46%

Moonwell Apollo (MFAM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MFAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MFAM je $ 0.219012, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MFAM se promijenio za +0.25% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i -0.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moonwell Apollo (MFAM)

Tržišna kapitalizacija $ 177.21K$ 177.21K $ 177.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 288.93K$ 288.93K $ 288.93K Količina u optjecaju 613.32M 613.32M 613.32M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moonwell Apollo je $ 177.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MFAM je 613.32M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 288.93K.