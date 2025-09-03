Više o MOONUT

MOONUT Cijena (MOONUT)

Neuvršten

1 MOONUT u USD cijena uživo:

--
----
+12.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MOONUT (MOONUT)
MOONUT (MOONUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

+12.64%

+6.88%

+6.88%

MOONUT (MOONUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOONUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOONUT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOONUT se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, +12.64% u posljednjih 24 sata i +6.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MOONUT (MOONUT)

$ 18.31K
$ 18.31K$ 18.31K

--
----

$ 18.31K
$ 18.31K$ 18.31K

998.54M
998.54M 998.54M

998,539,724.648407
998,539,724.648407 998,539,724.648407

Trenutačna tržišna kapitalizacija MOONUT je $ 18.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOONUT je 998.54M, s ukupnom količinom od 998539724.648407. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.31K.

MOONUT (MOONUT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MOONUT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MOONUT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MOONUT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MOONUT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+12.64%
30 dana$ 0+21.32%
60 dana$ 0+26.42%
90 dana$ 0--

Što je MOONUT (MOONUT)

$MOONUT: The Chunky Hero Charging Through the Crypto Jungle In a world full of paper-thin promises and recycled memes, it takes something bold, bizarre, and undeniably chunky to break through the noise. Meet $MOONUT — half hippo, half nut, and all unstoppable. He's not here to play by the rules. He's here to bulldoze them. With the brute strength of a river beast and the unpredictable madness of a cracked coconut, $MOONUT isn’t just another token. He’s a movement. A meme with muscle. A coin with character. Born from chaos and carved into crypto legend, $MOONUT is the embodiment of raw, unfiltered energy. Hippos are nature’s tanks — underestimated, aggressive, and impossible to ignore. Nuts are unpredictable — you never know what's inside until it's cracked. Put them together and you’ve got a creature no chart can contain, no trend can predict. That’s $MOONUT.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MOONUT (MOONUT)

Službena web-stranica

MOONUT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MOONUT (MOONUT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MOONUT (MOONUT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MOONUT.

Provjerite MOONUT predviđanje cijene sada!

MOONUT u lokalnim valutama

MOONUT (MOONUT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MOONUT (MOONUT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOONUT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MOONUT (MOONUT)

Koliko MOONUT (MOONUT) vrijedi danas?
Cijena MOONUT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOONUT u USD?
Trenutačna cijena MOONUT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MOONUT?
Tržišna kapitalizacija za MOONUT je $ 18.31K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOONUT?
Količina u optjecaju za MOONUT je 998.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOONUT?
MOONUT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOONUT?
MOONUT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOONUT?
24-satni obujam trgovanja za MOONUT je -- USD.
Hoće li MOONUT još narasti ove godine?
MOONUT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOONUT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
