moonthat coin Cijena (MOONTHAT)
--
--
+0.57%
+0.57%
moonthat coin (MOONTHAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOONTHATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOONTHAT je $ 0.00105402, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOONTHAT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija moonthat coin je $ 11.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOONTHAT je 999.58M, s ukupnom količinom od 999579383.303009. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.42K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz moonthat coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz moonthat coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz moonthat coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz moonthat coin u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|-3.21%
|60 dana
|$ 0
|+23.83%
|90 dana
|$ 0
|--
Our mission is simple yet powerful: "Moon that!" This phrase embodies the heart of our vibrant and loving community. We are united by a shared vision to uplift and empower everyone to achieve their fullest potential. At the core of who we are is a desire to see every individual succeed, no matter their background, goals, or challenges. Together, we are committed to building a world where positivity reigns, and dreams come true. We firmly believe that optimism and good vibes can change lives, and we work tirelessly to spread that energy far and wide. Every interaction, message, and action is rooted in kindness and encouragement, creating a ripple effect of hope and inspiration. Through our signature phrase—"Moon that!"—we aim to remind everyone to dream big, take bold steps, and never let fear or doubt hold them back. This is more than just words; it’s a call to action, a way of life, and a mantra for success. "Moon that!" is more than a phrase—it’s a movement. It’s about looking at every challenge as an opportunity to rise higher. It’s about refusing to settle for less than what you deserve and striving for greatness in every aspect of life. When you say "Moon that!" you’re declaring your commitment to pursuing your passions, supporting others in their journeys, and believing in the power of a united community. Our community is a safe space for people from all walks of life to come together, share their dreams, and find the support they need to make those dreams a reality. Whether you’re reaching for personal goals, professional success, or simply looking for motivation to keep going, you’ll find it here. Together, we celebrate victories big and small, learn from setbacks, and cheer each other on every step of the way. So let’s take this journey together, lifting each other up and spreading positivity wherever we go. Let’s embrace the power of optimism and the strength of a supportive community. Let’s dream, create, and achieve—together. And most importantly, let’s always remember to "Moon that!" Now is the time to rise above and make great things happen. Let’s join forces, share our light, and MOON THAT!
MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!
Koliko će moonthat coin (MOONTHAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših moonthat coin (MOONTHAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za moonthat coin.
Provjerite moonthat coin predviđanje cijene sada!
Razumijevanje tokenomike moonthat coin (MOONTHAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOONTHAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.