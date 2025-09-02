Moontax (CPAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00261087 $ 0.00261087 $ 0.00261087 24-satna najniža cijena $ 0.00271358 $ 0.00271358 $ 0.00271358 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00261087$ 0.00261087 $ 0.00261087 24-satna najviša cijena $ 0.00271358$ 0.00271358 $ 0.00271358 Najviša cijena ikada $ 0.234991$ 0.234991 $ 0.234991 Najniža cijena $ 0.00229713$ 0.00229713 $ 0.00229713 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -3.64% Promjena cijene (7D) -17.32% Promjena cijene (7D) -17.32%

Moontax (CPAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00261468. Tijekom protekla 24 sata, CPAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00261087 i najviše cijene $ 0.00271358, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CPAI je $ 0.234991, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00229713.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CPAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -3.64% u posljednjih 24 sata i -17.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moontax (CPAI)

Tržišna kapitalizacija $ 261.47K$ 261.47K $ 261.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 261.47K$ 261.47K $ 261.47K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moontax je $ 261.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CPAI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 261.47K.