MoonsDust (MOOND) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u MoonsDust (MOOND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

MoonsDust (MOOND) Informacije

Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network.

RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce.

RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%.

MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn.

In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders.

Službena web stranica:
https://www.moonsdust.com/

MoonsDust (MOOND) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MoonsDust (MOOND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 4.49K
$ 4.49K
Ukupna količina:
$ 3.30M
$ 3.30M
Količina u optjecaju:
$ 1.97M
$ 1.97M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 7.52K
$ 7.52K
Povijesni maksimum:
$ 0.568842
$ 0.568842
Povijesni minimum:
$ 0.00109452
$ 0.00109452
Trenutna cijena:
$ 0.00227918
$ 0.00227918

MoonsDust (MOOND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike MoonsDust (MOOND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MOOND tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MOOND tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MOOND tokena, istražite MOOND cijenu tokena uživo!

MOOND Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MOOND? Naša MOOND stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.