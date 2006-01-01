MoonsDust (MOOND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MoonsDust (MOOND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MoonsDust (MOOND) Informacije Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders. Službena web stranica: https://www.moonsdust.com/ Kupi MOOND odmah!

MoonsDust (MOOND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MoonsDust (MOOND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.49K $ 4.49K $ 4.49K Ukupna količina: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Količina u optjecaju: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.52K $ 7.52K $ 7.52K Povijesni maksimum: $ 0.568842 $ 0.568842 $ 0.568842 Povijesni minimum: $ 0.00109452 $ 0.00109452 $ 0.00109452 Trenutna cijena: $ 0.00227918 $ 0.00227918 $ 0.00227918 Saznajte više o cijeni MoonsDust (MOOND)

MoonsDust (MOOND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MoonsDust (MOOND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOOND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOOND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOOND tokena, istražite MOOND cijenu tokena uživo!

