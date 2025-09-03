MoonsDust (MOOND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00220592 24-satna najviša cijena $ 0.00230444 Najviša cijena ikada $ 0.568842 Najniža cijena $ 0.00109452 Promjena cijene (1H) +0.87% Promjena cijene (1D) +1.49% Promjena cijene (7D) -6.06%

MoonsDust (MOOND) cijena u stvarnom vremenu je $0.00225458. Tijekom protekla 24 sata, MOONDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00220592 i najviše cijene $ 0.00230444, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOOND je $ 0.568842, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00109452.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOOND se promijenio za +0.87% u posljednjih sat vremena, +1.49% u posljednjih 24 sata i -6.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MoonsDust (MOOND)

Tržišna kapitalizacija $ 4.44K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.44K Količina u optjecaju 1.97M Ukupna količina 3,300,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MoonsDust je $ 4.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOOND je 1.97M, s ukupnom količinom od 3300000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.44K.