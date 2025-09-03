Više o MOOND

MOOND Informacije o cijeni

MOOND Službena web stranica

MOOND Tokenomija

MOOND Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

MoonsDust Logotip

MoonsDust Cijena (MOOND)

Neuvršten

1 MOOND u USD cijena uživo:

$0.00225458
$0.00225458$0.00225458
+1.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MoonsDust (MOOND)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:11:44 (UTC+8)

MoonsDust (MOOND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00220592
$ 0.00220592$ 0.00220592
24-satna najniža cijena
$ 0.00230444
$ 0.00230444$ 0.00230444
24-satna najviša cijena

$ 0.00220592
$ 0.00220592$ 0.00220592

$ 0.00230444
$ 0.00230444$ 0.00230444

$ 0.568842
$ 0.568842$ 0.568842

$ 0.00109452
$ 0.00109452$ 0.00109452

+0.87%

+1.49%

-6.06%

-6.06%

MoonsDust (MOOND) cijena u stvarnom vremenu je $0.00225458. Tijekom protekla 24 sata, MOONDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00220592 i najviše cijene $ 0.00230444, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOOND je $ 0.568842, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00109452.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOOND se promijenio za +0.87% u posljednjih sat vremena, +1.49% u posljednjih 24 sata i -6.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MoonsDust (MOOND)

$ 4.44K
$ 4.44K$ 4.44K

--
----

$ 7.44K
$ 7.44K$ 7.44K

1.97M
1.97M 1.97M

3,300,000.0
3,300,000.0 3,300,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MoonsDust je $ 4.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOOND je 1.97M, s ukupnom količinom od 3300000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.44K.

MoonsDust (MOOND) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MoonsDust u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MoonsDust u USD iznosila je $ -0.0001150845.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MoonsDust u USD iznosila je $ +0.0007554080.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MoonsDust u USD iznosila je $ +0.0004161426330498086.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.49%
30 dana$ -0.0001150845-5.10%
60 dana$ +0.0007554080+33.51%
90 dana$ +0.0004161426330498086+22.64%

Što je MoonsDust (MOOND)

Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MoonsDust (MOOND)

Službena web-stranica

MoonsDust Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MoonsDust (MOOND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MoonsDust (MOOND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MoonsDust.

Provjerite MoonsDust predviđanje cijene sada!

MOOND u lokalnim valutama

MoonsDust (MOOND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MoonsDust (MOOND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOOND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MoonsDust (MOOND)

Koliko MoonsDust (MOOND) vrijedi danas?
Cijena MOOND uživo u USD je 0.00225458 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOOND u USD?
Trenutačna cijena MOOND u USD je $ 0.00225458. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MoonsDust?
Tržišna kapitalizacija za MOOND je $ 4.44K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOOND?
Količina u optjecaju za MOOND je 1.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOOND?
MOOND je postigao ATH cijenu od 0.568842 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOOND?
MOOND je vidio ATL cijenu od 0.00109452 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOOND?
24-satni obujam trgovanja za MOOND je -- USD.
Hoće li MOOND još narasti ove godine?
MOOND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOOND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:11:44 (UTC+8)

MoonsDust (MOOND) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.