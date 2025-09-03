MoonPup (MPUP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00476901$ 0.00476901 $ 0.00476901 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.17% Promjena cijene (1D) +2.19% Promjena cijene (7D) +20.15% Promjena cijene (7D) +20.15%

MoonPup (MPUP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MPUPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MPUP je $ 0.00476901, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MPUP se promijenio za +1.17% u posljednjih sat vremena, +2.19% u posljednjih 24 sata i +20.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MoonPup (MPUP)

Tržišna kapitalizacija $ 67.16K$ 67.16K $ 67.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 67.16K$ 67.16K $ 67.16K Količina u optjecaju 999.78M 999.78M 999.78M Ukupna količina 999,779,535.732129 999,779,535.732129 999,779,535.732129

Trenutačna tržišna kapitalizacija MoonPup je $ 67.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MPUP je 999.78M, s ukupnom količinom od 999779535.732129. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.16K.