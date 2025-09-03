Više o MPUP

USD
Grafikon aktualnih cijena MoonPup (MPUP)
MoonPup (MPUP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00476901
$ 0.00476901$ 0.00476901

$ 0
$ 0$ 0

+1.17%

+2.19%

+20.15%

+20.15%

MoonPup (MPUP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MPUPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MPUP je $ 0.00476901, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MPUP se promijenio za +1.17% u posljednjih sat vremena, +2.19% u posljednjih 24 sata i +20.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MoonPup (MPUP)

$ 67.16K
$ 67.16K$ 67.16K

--
----

$ 67.16K
$ 67.16K$ 67.16K

999.78M
999.78M 999.78M

999,779,535.732129
999,779,535.732129 999,779,535.732129

Trenutačna tržišna kapitalizacija MoonPup je $ 67.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MPUP je 999.78M, s ukupnom količinom od 999779535.732129. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.16K.

MoonPup (MPUP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MoonPup u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MoonPup u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MoonPup u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MoonPup u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.19%
30 dana$ 0+68.41%
60 dana$ 0+16.02%
90 dana$ 0--

Što je MoonPup (MPUP)

A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MoonPup (MPUP)

Službena web-stranica

MoonPup Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MoonPup (MPUP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MoonPup (MPUP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MoonPup.

Provjerite MoonPup predviđanje cijene sada!

MPUP u lokalnim valutama

MoonPup (MPUP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MoonPup (MPUP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MPUP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MoonPup (MPUP)

Koliko MoonPup (MPUP) vrijedi danas?
Cijena MPUP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MPUP u USD?
Trenutačna cijena MPUP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MoonPup?
Tržišna kapitalizacija za MPUP je $ 67.16K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MPUP?
Količina u optjecaju za MPUP je 999.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MPUP?
MPUP je postigao ATH cijenu od 0.00476901 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MPUP?
MPUP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MPUP?
24-satni obujam trgovanja za MPUP je -- USD.
Hoće li MPUP još narasti ove godine?
MPUP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MPUP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.