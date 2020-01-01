MoonPrime Games (LUNAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MoonPrime Games (LUNAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MoonPrime Games (LUNAR) Informacije MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing. Službena web stranica: https://moonprime.games/

MoonPrime Games (LUNAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MoonPrime Games (LUNAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 480.92K $ 480.92K $ 480.92K Ukupna količina: $ 899.83M $ 899.83M $ 899.83M Količina u optjecaju: $ 899.83M $ 899.83M $ 899.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 480.92K $ 480.92K $ 480.92K Povijesni maksimum: $ 0.00965546 $ 0.00965546 $ 0.00965546 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00053453 $ 0.00053453 $ 0.00053453 Saznajte više o cijeni MoonPrime Games (LUNAR)

MoonPrime Games (LUNAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MoonPrime Games (LUNAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUNAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUNAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUNAR tokena, istražite LUNAR cijenu tokena uživo!

LUNAR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LUNAR? Naša LUNAR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

