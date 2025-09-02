MoonPrime Games (LUNAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00965546$ 0.00965546 $ 0.00965546 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.50% Promjena cijene (1D) +0.08% Promjena cijene (7D) -12.95% Promjena cijene (7D) -12.95%

MoonPrime Games (LUNAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LUNARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUNAR je $ 0.00965546, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUNAR se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i -12.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MoonPrime Games (LUNAR)

Tržišna kapitalizacija $ 490.50K$ 490.50K $ 490.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 490.50K$ 490.50K $ 490.50K Količina u optjecaju 899.86M 899.86M 899.86M Ukupna količina 899,861,361.8914409 899,861,361.8914409 899,861,361.8914409

Trenutačna tržišna kapitalizacija MoonPrime Games je $ 490.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUNAR je 899.86M, s ukupnom količinom od 899861361.8914409. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 490.50K.