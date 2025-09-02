Više o LUNAR

MoonPrime Games Cijena (LUNAR)

Neuvršten

1 LUNAR u USD cijena uživo:

$0.00054369
$0.00054369
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MoonPrime Games (LUNAR)
MoonPrime Games (LUNAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00965546
$ 0.00965546

$ 0
$ 0

-0.50%

+0.08%

-12.95%

-12.95%

MoonPrime Games (LUNAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LUNARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUNAR je $ 0.00965546, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUNAR se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i -12.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MoonPrime Games (LUNAR)

$ 490.50K
$ 490.50K

--
--

$ 490.50K
$ 490.50K

899.86M
899.86M

899,861,361.8914409
899,861,361.8914409

Trenutačna tržišna kapitalizacija MoonPrime Games je $ 490.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUNAR je 899.86M, s ukupnom količinom od 899861361.8914409. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 490.50K.

MoonPrime Games (LUNAR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MoonPrime Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MoonPrime Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MoonPrime Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MoonPrime Games u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.08%
30 dana$ 0-19.56%
60 dana$ 0-21.95%
90 dana$ 0--

Što je MoonPrime Games (LUNAR)

MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.

Resurs MoonPrime Games (LUNAR)

Službena web-stranica

MoonPrime Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MoonPrime Games (LUNAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MoonPrime Games (LUNAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MoonPrime Games.

Provjerite MoonPrime Games predviđanje cijene sada!

LUNAR u lokalnim valutama

MoonPrime Games (LUNAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MoonPrime Games (LUNAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUNAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MoonPrime Games (LUNAR)

Koliko MoonPrime Games (LUNAR) vrijedi danas?
Cijena LUNAR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUNAR u USD?
Trenutačna cijena LUNAR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MoonPrime Games?
Tržišna kapitalizacija za LUNAR je $ 490.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUNAR?
Količina u optjecaju za LUNAR je 899.86M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUNAR?
LUNAR je postigao ATH cijenu od 0.00965546 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUNAR?
LUNAR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUNAR?
24-satni obujam trgovanja za LUNAR je -- USD.
Hoće li LUNAR još narasti ove godine?
LUNAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUNAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

