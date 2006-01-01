Moonland Metaverse Token (MTK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Moonland Metaverse Token (MTK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Moonland Metaverse Token (MTK) Informacije Moonland is a web3 game which combines the quality, fun and engagement of web2 games with the power of blockchain. MTK will allow players to participate in a decentralized economy inside the galactic marketplace, this will greatly enhance gamers experience by allowing them to trade their in-game items with other participants in the game. The goal for the MTK token is to allow anyone to buy, sell, items, weapons, skins, land, spaceships, spare parts, energy, pets, etc. Moonland itself is built on unreal engine 5, which means we aimed for quality above all, the music, sound design has been completely built from scratch and customized for each experience inside of Moonland. Službena web stranica: https://www.moonlandmeta.com Kupi MTK odmah!

Moonland Metaverse Token (MTK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Moonland Metaverse Token (MTK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.99K $ 1.99K $ 1.99K Ukupna količina: $ 634.57M $ 634.57M $ 634.57M Količina u optjecaju: $ 58.33M $ 58.33M $ 58.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.64K $ 21.64K $ 21.64K Povijesni maksimum: $ 0.00227936 $ 0.00227936 $ 0.00227936 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Moonland Metaverse Token (MTK)

Moonland Metaverse Token (MTK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Moonland Metaverse Token (MTK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MTK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MTK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MTK tokena, istražite MTK cijenu tokena uživo!

MTK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MTK? Naša MTK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MTK predviđanje cijene tokena odmah!

