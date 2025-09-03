Moonland Metaverse Token (MTK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00227936$ 0.00227936 $ 0.00227936 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -52.30% Promjena cijene (7D) -52.30%

Moonland Metaverse Token (MTK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MTKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTK je $ 0.00227936, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -52.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moonland Metaverse Token (MTK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.99K$ 1.99K $ 1.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.64K$ 21.64K $ 21.64K Količina u optjecaju 58.33M 58.33M 58.33M Ukupna količina 634,567,890.0 634,567,890.0 634,567,890.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moonland Metaverse Token je $ 1.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTK je 58.33M, s ukupnom količinom od 634567890.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.64K.