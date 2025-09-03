Više o MDOGAI

MoonDog AI Cijena (MDOGAI)

Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
MoonDog AI (MDOGAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01391801
$ 0.01391801$ 0.01391801

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.58%

+1.58%

MoonDog AI (MDOGAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MDOGAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MDOGAI je $ 0.01391801, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MDOGAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MoonDog AI (MDOGAI)

$ 17.27K
$ 17.27K$ 17.27K

--
----

$ 17.27K
$ 17.27K$ 17.27K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MoonDog AI je $ 17.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MDOGAI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.27K.

MoonDog AI (MDOGAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MoonDog AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MoonDog AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MoonDog AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MoonDog AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+32.26%
60 dana$ 0+36.95%
90 dana$ 0--

Što je MoonDog AI (MDOGAI)

ChadFi is an all-in-one cryptocurrency trading platform designed to simplify and enhance the trading experience. It addresses common challenges faced by traders, such as information overload, security concerns, and time management issues, by integrating advanced tools and AI-driven insights into a single, user-friendly interface. The platform's core feature is MoonDog, an AI Trading Co-Pilot that provides real-time market analysis, identifies high-probability trading setups, and offers personalized trading recommendations. ChadFi aims to empower traders with the tools they need to make informed decisions, maximize profitability, and reclaim their time and freedom.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MoonDog AI (MDOGAI)

Koliko MoonDog AI (MDOGAI) vrijedi danas?
Cijena MDOGAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MDOGAI u USD?
Trenutačna cijena MDOGAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MoonDog AI?
Tržišna kapitalizacija za MDOGAI je $ 17.27K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MDOGAI?
Količina u optjecaju za MDOGAI je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MDOGAI?
MDOGAI je postigao ATH cijenu od 0.01391801 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MDOGAI?
MDOGAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MDOGAI?
24-satni obujam trgovanja za MDOGAI je -- USD.
Hoće li MDOGAI još narasti ove godine?
MDOGAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MDOGAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
