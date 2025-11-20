Mooncoin Cijena danas

Trenutačna cijena Mooncoin (MOONCOIN) danas je --, s promjenom od 3.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MOONCOIN u USD je -- po MOONCOIN.

Mooncoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 18,688.15, s količinom u optjecaju od 998.88M MOONCOIN. Tijekom posljednja 24 sata, MOONCOIN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00514511, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MOONCOIN se kretao -1.10% u posljednjem satu i -30.39% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mooncoin (MOONCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 18.69K$ 18.69K $ 18.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.69K$ 18.69K $ 18.69K Količina u optjecaju 998.88M 998.88M 998.88M Ukupna količina 998,881,673.699352 998,881,673.699352 998,881,673.699352

