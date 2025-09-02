Moonbag (BAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00631833$ 0.00631833 $ 0.00631833 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.26% Promjena cijene (1D) -6.14% Promjena cijene (7D) -18.88% Promjena cijene (7D) -18.88%

Moonbag (BAG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAG je $ 0.00631833, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAG se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, -6.14% u posljednjih 24 sata i -18.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moonbag (BAG)

Tržišna kapitalizacija $ 542.83K$ 542.83K $ 542.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 542.83K$ 542.83K $ 542.83K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,945,005.05382 999,945,005.05382 999,945,005.05382

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moonbag je $ 542.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAG je 999.95M, s ukupnom količinom od 999945005.05382. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 542.83K.